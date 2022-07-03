البلداوي: الاطار التنسيقي لن يقصي أي طرف سياسي في تشكيلة الحكومة الجديدة

2022/07/03 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الاطار التنسيقي عازم على ضمان مشاركة جميع الأطراف السياسية وعدم تهميش أي منها في التشكيلة الحكومية المقبلة، لافتا الى أهمية اشراك جميع المكونات في العملية السياسية.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “رؤية الاطار التنسيقي تنص على دخول جميع الأطراف السياسية في حكومة شراكة وطنية، بعد […]

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