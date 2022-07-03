2022/07/03 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، عن تحرك لموجات من الغبار بشكل بطيئ نحو العاصمة بغداد قادمة من محافظة صلاح الدين.وقال عطية في إيضاح، تابعه /المركز الخبري الوطني/، أن “الغبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي: الغبار يتحرك ببطئ نحو بغداد قادما من صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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