متنبئ جوي: موجات الغبار تتحرك ببطئ نحو بغداد قادمة من صلاح الدين

2022/07/03 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، بتصاعد موجات الغبار تتحرك ببطئ نحو بغداد قادمة من صلاح الدين.

وقال عطية في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتابعته (بغداد اليوم) إن "الغبار يتحرك ببطئ في اجواء صلاح الدين وغرب ديالى ويتجه نحو العاصمة بغداد وواسط وبعض مدن الفرات الاوسط خلال الساعات المقبلة".

واضاف ان "الغبار الخفيف يتواجد في اجواء بعض مدن الجنوب حاليا والشمالية ايضا".

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