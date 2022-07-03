مجهولون يهاجمون مقر حركة ’امتداد’ وسط الحلة (فيديو)

2022/07/03 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

افاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاحد، بقيام مجهولين بمهاجمة مقر حركة امتداد وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المقر تم مهاجمته من قبل مجهولين، من خلال المفرقعات النارية، مشيرا الى، ان "الهجوم لم يتسبب اي اضرار مادية او بشرية".

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