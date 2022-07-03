الكاظمي على رأس وفد حكومي في ميسان

2022/07/03 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الاحد، بوصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي الى محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي يترأس وفدا حكوميا الى محافظة ميسان لافتتاح محطة الكهرباء الغازية بقضاء الكحلاء".

واضاف، أن "الوفد يضم وزراء الكهرباء والنفط والتخطيط والأمين العام لمجلس الوزراء".

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