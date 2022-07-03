البيئة تنذر  عددا من الشركات النفطية  الاجنبية العاملة في حقول الجنوب

2022/07/03 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

انذرت وزارة البيئة، اليوم الاحد، عدداً من البيئة تنذر الشركات النفطية الاجنبية العاملة في حقول الجنوب.

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنها "وزارته انذرت عددا من الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالعراق في حقول الجنوب لمخالفتها احكام المادة (٢٠) وعدم التزامها بالضوابط البيئية".

واضاف ان "الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجة التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث".

وأشار الموسوي إلى ان "مديرية بيئة البصرة ابلغت عدد من الشركات النفطية الاجنبية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من اثار سلبية على البيئة والصحة العامة، وستقوم الوزارة لاحقا باعلان اسماء تلك الشركات بعد اتمام الاجراءات الصارمة بحقها وفق القانون، مبينا ان "الفرق البيئية تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المواقع والانشطة النفطية لتلك الشركات للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني لها".

يشار الى ان البصرة تعد من أكبر المحافظات العراقية في ضمها لحقول النفط وتعاني من مشاكل بيئية كبيرة ، حيث تشهد إنتاج نفطي كبير وحرق الغاز المصاحب في عملية الاستخراج وما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرارٍ بالغة الأثر على المواطنين .

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