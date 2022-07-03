اعتقال اخطر مطلوب بتهمة الارهاب بين ديالى وكردستان

2022/07/03 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية خاصة اعتقلت اخطر مطلوب بتهمة الارهاب قرب الحدود بين محافظة ديالى وإقليم كردستان.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية خاصة نجحت من خلال كمين نوعي في محيط منطقة زراعية قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وكردستان من اعتقال اخطر مطلوب بتهمة الارهاب”.واضاف المصدر،ان” […]

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