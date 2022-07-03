النهاية غير السعيدة للعبة الأمم - كامل عباس

2022/07/03 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس نحو هيئة دول جديدة متحدة الحلقة الخامسة والأخيرةالنهاية غير السعيدة للعبة الأمميحدثنا الدبلوماسي الأمريكي مايز كوبلاند في كتابه الرائع (لعبة الأمم ) - والتي صدرت ترجمته الى العربية عام 1970 - حديثا رائعا وشيقا وبمنتهى الصدق والصراحة والواقعية عن سياسة أمريكا الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية التي عايشها وشارك فيها بنشاط من خلال مركز التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية الامريكية ......





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