2022/07/03 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي صارت للقمحِ قدسيةٌ عند شعوبٍ عديدةٍمنذ 17 ألف عام، والحبوب هي المصدر الأساسي للغذاء، إذ بقي الإنسان يتناولها بطرق شتى، خضرةً أم جافة، نيئةً أم مغليةً أم مُقَلّاة، لكن القمح، الذي نبت أول مرة في الهلال الخصيب على شواطئ نهر دجلة قبل عشرة آلاف سنة، تميز بأنه الأفضل والألذ مذاقا والأكثر نفعا بين الحبوب، وبقي الخيارَ الأول في صناعة الخبز الذي صار رمزا للحياة.وقد صارت للقمحِ قدسيةٌ عند ش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا صار القمح رمزا للحياة؟ - حميد الكفائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا صار القمح رمزا للحياة؟ - حميد الكفائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).