مؤامرة إفشال كوربين في قيادة حزب العمال .. الأبعاد والأهداف -2 - سعيد مضيه

2022/07/03 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه لوبيات السعودية وإسرائيل قطاع طرق كوربين الى رئاسة الحكومةينقل مات كيناردعن كوربين في اكتوبر 2016 أنه طرح الأمر على مجلس العموم مطالبا بالتوقف عن دعم المملكة المتحدة لآلة الحرب السعودية.



مائة من برلمانيي حزب العمل صوتوا ضد الاقتراح أو امتنعوا عن التصويت." كان أعظم تمرد ضدي كرئيس للحزب.



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