الكاظمي يفتتح محطة ميسان الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية

2022/07/03 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإنتاج الطاقة الكهربائية.

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