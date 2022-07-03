ناسا : الكشف عن مفتاح محتمل لإيجاد حياة على المريخ

2022/07/03 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يشير تحليل وكالة ناسا إلى أنه قد يتعين على مركبات المريخ الحفر على عمق سبعة أقدام تقريبا تحت السطح للعثور على دليل على وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر.وقد يكون اكتشاف بعض الأحماض الأمينية علامة محتملة على وجود كائنات فضائية لأنها تستخدم على نطاق واسع في الحياة على الأرض كمكون […]

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