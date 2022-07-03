2022/07/03 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: محطة ميسان الاستثمارية تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:01

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: محطة ميسان الاستثمارية تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: محطة ميسان الاستثمارية تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).