وزير الصدر: بين الصدر وبين الله عهداً .. لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج

2022/07/03 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الأخير ” لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج”.وذكر العراقي: استكمالا للاسباب التي دعت التيار الصدري للانسحاب من العملية السياسية ان “بين قائدنا وبين الله عهداً، وإن العهد … Readmore

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