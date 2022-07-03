2022/07/03 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 2014، قرّر السويدي غوستاف هاسيلسكوغ، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي قاد لعقود زورقًا يعمل بالبنزين ما خلّف بصمة كربونية هائلة نتيجة ذلك، بناء قارب صديق للبيئة وأسس شركته الناشئة Candela.وحاز هاسيلسكوغ على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، ودرس تقنية عمرها 100 عام تقضي بإعطاء القوارب أجنحة تُعرف بأسطح "القارب المحلق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يُلقّب بـ"تسلا البحار".. شاهد هذا القارب الكهربائي "محلّقًا" فوق الماء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يُلقّب بـ"تسلا البحار".. شاهد هذا القارب الكهربائي "محلّقًا" فوق الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).