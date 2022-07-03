2022/07/03 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب مساء السبت بأن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء اميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الاميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيا.واوضح الخطيب أن الرصاصة التي ادت الى مقتل ابو عاقلة في 11 ايار الفائت خلال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطة الفلسطينية تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة لخبراء امريكيين لتحليلها جنائياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطة الفلسطينية تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة لخبراء امريكيين لتحليلها جنائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).