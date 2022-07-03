كوريا الشمالية تهاجم لتعاون العسكري الأميركي مع سول وطوكيو

2022/07/03 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر كوريا الشمالية التدريبات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، لا سيما المناورات مع جارتها كوريا الجنوبية، بمثابة تدريب أخير على الغزو، بالرغم من أن واشنطن وسول قالتا مرارا إنهما لا تنويان مهاجمة كوريا الشمالية.

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