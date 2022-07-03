الكاظمي خلال افتتاحه محطة ميسان الاستثمارية: ستساعد بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد

2022/07/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان التطور النوعي في محطة ميسان سيساعد بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، جاء ذلك خلال افتتاحه محطة ميسان الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الافتتاح إن "هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول".

واضاف ان "التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محلياً، وسترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

والجدير بالذكر أن محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي حلفاية وبزركان وكليهما في محافظة ميسان، وتقع في ناحية الكحلاء جنوب مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقد حضر الافتتاح المكلف بإدارة وزارة الكهرباء السيد عادل كريم، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمحافظة.

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