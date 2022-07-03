تزامنا مع زيارة الكاظمي للمحافظة.. احتجاجات في ميسان للخريجين التربويين والاداريين (فيديو)

2022/07/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قطع عدد من المتظاهرين، اليوم الاحد، الطريق الواقع امام مبنى محافظة ميسان، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الحكومي على رأس وفد حكومي الى المحافظة.

وقال مصدر محلي، لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات وقطع للطريق حصلت منذ صباح اليوم أمام مبنى محافظة ميسان من قبل الخريجين التربويين والاداريين المطالبين بالتعيين".

ووصل اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة ميسان من اجل افتتاح محطة انتاج الكهرباء الغازية في قضاء الكحلاء.

وذكر بيان حكومي تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء المصطفى الكاظمي، افتتح محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسعة تشغيلية تبلغ 750 ميغاواط".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الافتتاح: إن "هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول"، مضيفا أن "التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد؛ إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محلياً، وسترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

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