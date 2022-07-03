وثيقة مسربة تكشف دخول عجلات تابعة الى المخابرات التركية قرب مطار كركوك

2022/07/03 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة مسربة بتاريخ 28 حزيران الماضي، تفيد بدخول المخابرات التركية في وسط محافظة كركوك.

وتضمنت الوثيقة الموجهة من قسم امن افراد محافظة كركوك، ان "عمليات المقر المسيطر في كركوك ابلغ بان عدد من العجلات التابعة الى المخابرات التركية دخلت قرب مطار محافظة كركوك".

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