2022/07/03 | 10:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر محلي بمحافظة بابل، الاحد، 3 تموز، 2022، بتعرض مقر حركة امتداد إلى...

ظهرت المقالة مجهولون يستهدفون مقر حركة إمتداد وسط بابل أولاً على المسلة.

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