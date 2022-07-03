أعضاء في مجلس كركوك يستولون على سيَّارات حكوميَّة بعد انتهاء خدمتهم

2022/07/03 | 10:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، 3 تموز، 2022، صدور قرار حكمٍ...

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