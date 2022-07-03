بعد انتهاء عقده.. ديمبلي يتعجل للبقاء في برشلونة

2022/07/03 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يريد الفرنسي عثمان ديمبلي تجديد عقده مع برشلونة الإسباني، ويرى أن هذا الحل هو الأفضل.وانتهى عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يوافق على العرض الأخير الذي قدمه النادي.وتحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة، مساء السبت ولم يغلق الباب أمام التجديد لديمبلي.وقد صرح لابورتا: “نحافظ على علاقة جيدة مع […]

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ديمبلي يتعجل للبقاء في برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

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