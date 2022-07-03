النزاهة توضح تفاصيل الحكم على 4 أعضاء بمجلس محافظة كركوك

2022/07/03 | 10:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض.

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