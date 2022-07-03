أدرعي ينشر فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إسقاط درون حزب الله

2022/07/03 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات "الدرون" التي أطلقها حزب الله اللبناني.

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