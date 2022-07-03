الصحة: تعدد الأوبئة أرهق النظام الصحي في العراق

2022/07/03 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وزارة الصحة، الاحد، 3 تموز، 2022، أن النظام الصحي في البلد أمام تحديات...

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