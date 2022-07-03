2022/07/03 | 10:38 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أكدت وزارة الصحة، الاحد، 3 تموز، 2022، أن النظام الصحي في البلد أمام تحديات...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تعدد الأوبئة أرهق النظام الصحي في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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