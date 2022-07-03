اجتماع ثلاثي يجمع الكاظمي والاقليم والمحافظات لبحث ملف النزوح

2022/07/03 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، الاحد، وجود عراقيل تتجاوز حدود العراق تمنع الحكومة من غلق ملف النزوح الداخلي نهائياً، فيما كشف عن قرب عقد اجتماع ثلاثي لبحث الملف.وقال رئيس اللجنة شريف سليمان في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة تطمح إلى غلق الملف بأسرع ما يمكن.طالبنا البرلمان ووزارة […]

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