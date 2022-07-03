الكاظمي يوجه ببدء عطلة عيد الأضحى السبت 9 تموز واستئناف الدوام الرسمي الأحد 17 تموز

2022/07/03 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة العراقية عطلة عيد الأضحى المبارك.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022، ما يأتي”.وأضافت “تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم … Readmore

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