2022/07/03 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد نفت مديرية شرطة كركوك، اليوم الأحد، مزاعم دخول عجلات تابعة للمخابرات التركية إلى المحافظة.وذكر بيان للمحافظة، تلقاه /المركز الخبري الوطني/،”تواصل مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت جهودها الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كركوك تنفي مزاعم دخول عجلات تابعة للمخابرات التركية المركز الخبري الوطني.

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