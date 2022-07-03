مزارعو المثنى يتهمون الموارد المائية بالوقوف ضدهم 

2022/07/03 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … اتهم مزارعون في محافظة المثنى، اليوم الاحد، وزارة الموارد المائية بالوقوف ضدهم، بعد سحب إجازاتهم ومنعهم من حفر الآبار لمواجهة ازمة الجفاف القاسية.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من المزارعين في المثنى، اقدموا صباح اليوم، على اغلاق دائرة المياه الجوفية في المحافظة احتجاجا على سحب إجازاتهم ومنعهم من حفر آبار جديدة.وأضاف، […]

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