حرب “الشدات” و”التاهوات” تشعل منافسة البيت السني على الزعامة

2022/07/03 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن دفع مبالغ مالية كبيرة لاستقطاب النواب من التحالفات الاخرى، مبينا ان تحالف السيادة الاكثر تعرضا للانهيار بسبب توجه جيل نواب منشقين الى منافسه العزم.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مزاد النواب اختلف بحسب موقعه السياسي بين القوى السنية الا ان اغلب النواب تلقوا عروضا بالانشقاق من عزم […]

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