البصرة.. اندلاع حريق كبير في معمل للأسمدة الكيمياوية

2022/07/03 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم الأحد، باندلاع حريق في معمل للأسمدة الكيماوية بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا كبيرا اندلع في ذلك المعمل بخور الزبير في البصرة.

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