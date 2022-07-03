السجن 15 عاما بحق اربعة اعضاء لمجلس محافظة كركوك

2022/07/03 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن صدور قرار حكم غيابي يقضي بسجن عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لافتة الى ان المدانين أقدموا على استغلال وظيفتهم للاستيلاء بغير وجه حق على مال مملوك للدولة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، ان "محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة على (4) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقا، على خلفية استيلائهم على السيارات الحكومية التي كانت (بعهدتهم) والعائدة لديوان محافظة كركوك"، لافتا إلى "امتناعهم عن تسليم السيارات بعد انتهاء خدمتهم في المجلس".

وأضاف البيان، إن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لديوان محافظة كركوك ومحاضر استلام السيارات من قبل الأعضاء المدانين، فضلا عن قرينة هروبهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة (316 / الشق الأول) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

واكد، أن "المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المدانين، وإشعار الجهات المختصة بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن اعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

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