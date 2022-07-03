2022/07/03 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةافادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في معمل بقضاء الزبير بالبصرة.وقال العميد تحسبن الساري لـ (بغداد اليوم) ان "حريقاً اندلع اليوم في معمل بقضاء الزبير بالبصرة".واضاف ان "النيران اشتعلت داخل معمل للأسمدة بقضاء الزبير شمال البصرة".وتابع الساري ان "فرق الدفاع المدني التي وصلت لمحل الحادث بدأت عملية الإطفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم معملا بقضاء الزبير في البصرة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم معملا بقضاء الزبير في البصرة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).