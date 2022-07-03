الرافدين يؤكد استمرار دعم المستثمرين لمنح قروض المشاريع الاستثمارية

2022/07/03 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، استمرار الدعم للمستثمرين لمنح قروض المشاريع الاستثمارية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "مستمر بدعم المستثمرين لمنح القروض لانجاز المشاريع الاستثمارية".

واضاف ان "منح القروض للمشاريع الاستثمارية الهدف منه دعم الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

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