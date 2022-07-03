2022/07/03 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق (بغداد- بصرة)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النقل: اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق (بغداد- بصرة) » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 11:30
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق (بغداد- بصرة)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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