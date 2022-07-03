زيلينسكي يطالب بمساعدة دولية لإعادة إعمار أوكرانيا

2022/07/03 | 11:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقديم مساعدة دولية لبلاده لإعادة إعمارها بعد الدمار الهائل الذي لحق بها إثر الحرب الروسية عليها والتي تدور منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال في كلمة ألقاها مساء السبت، إنه “من الضروري ليس فقط إصلاح كل ما دمره المحتلون، ولكن أيضاً خلق أساس جديد لحياتنا: حياة آمنة وحديثة ومريحة وخالية من العوائق”.

وأضاف زيلينسكي أن هذا يتطلب “استثمارات ضخمة ومليارات من الأموال، وتقنيات جديدة، وممارسات ذات أفضلية، ومؤسسات حديثة، وبالطبع إصلاحات”.

وفي هذا السياق أشار رئيس الدولة الأوكراني أيضاً إلى اجتماع 40 دولة مانحة محتملة يوم الإثنين المقبل، في لوغانو بسويسرا.

في هذه المناسبة تعتزم الحكومة الأوكرانية تقديم أولوياتها لإعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب لأول مرة.

كما ذكر زيلينسكي أن الحرب لم تنته بعد، وأضاف: “إن وحشيتها تتزايد في بعض الأماكن.”

وناشد الرئيس مواطنيه للتطوع بالعمل من أجل ضحايا الحرب.

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