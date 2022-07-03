بتصميم عصري وأنيق.. الإعلان عن مشروع

2022/07/03 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، جديدة على خريطة السياحة العالمية.وأعلنت المملكة مؤخرًا عن خططها للعمل على مشروع "قطار العلا" الذي يسعى لتطوير المحافظة، وتحويلها إلى وجهة عالمية.

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