2022/07/03 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خدع لصوص مقدمة القناة التاسعة الأسترالية جيس ريدلي، (33 عاماً) في عملية احتيال معقدة بمبلغ 35 ألف دولار بإرسال رسالة نصية لها من رقم الهاتف الرسمي لبنك، ويستباك الأسترالي، الذي تتعامل معه بينما كانت في غرفة الطوارئ بالمستشفى مع ابنها.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة 35 الف دولار بطريقة ذكية من مقدمة برامج استرالية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة 35 الف دولار بطريقة ذكية من مقدمة برامج استرالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).