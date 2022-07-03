2022/07/03 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يخلف العديد من الإصابات في السليمانية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السومرية نيوز - السليمانيةأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار انبوبة غاز في السليمانية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اربعة أشخاص أصيبوا جرّاء انفجار انبوبة غاز داخل احدى الكافتريات في محافظة السليمانية".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يخلف العديد من الإصابات في السليمانية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يخلف العديد من الإصابات في السليمانية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).