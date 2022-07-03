انفجار يخلف العديد من الإصابات في السليمانية - عاجل

2022/07/03 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - السليمانيةأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار انبوبة غاز في السليمانية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اربعة أشخاص أصيبوا جرّاء انفجار انبوبة غاز داخل احدى الكافتريات في محافظة السليمانية".

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