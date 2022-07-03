العراق أولا في استيراد البضائع الاردينة في النصف الأول من 2022

2022/07/03 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت غرفة تجارة عمّان، يوم الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الأولى بأكثر الدول استيرادا منها خلال النصف الأول من عام 2022.

وقالت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادرات تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 424 مليون دينار، مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 97 مليون دينار، ومصر 62 مليون دينار، فالسعودية 43 مليون دينار، ودولة الامارات 41 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار".

ويساوي الدينار الأردني حوالي 70 دولاراً امريكياً.



وفقا لشفق نيوز.

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 191 مليون دينار، والصناعية 119 مليون دينار، والزراعية 65 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 29 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".

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