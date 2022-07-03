مظهر محمد صالح: 150 تريليون دينار سلف غير مطفأة بذمة الوزارات

2022/07/03 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الاحد، عن وجود سلف هائلة غير مطفأة للوزارات بمبلغ 150 تريليون دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية.

وقال صالح في حوارصحفي، إن "المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات، واقتراض الوزارات لسلف بمبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى الآن تتعدى 150 تريليون دينار".

وأضاف، أن "إجراء الحساب الختامي يشترط وجود موازنة عامة للدولة، وفي حال عدم وجودها يلزم إصدار قانون موازنة (واقع حال) تتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس النواب".

وأوضح صالح، أن "الحسابات الختامية يتطلب إعدادها أن يكون بشكل متعاقب، إذ لا يمكن حساب سنة حالية دون إجراء الحساب لسابقتها، وهذا متوقع أن يحدث خلال العام الحالي، في حال لم يتم إقرار موازنة عامة للدولة".

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