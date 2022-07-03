الامن النيابية: سنقطع لسان من ينادي باخراج الحشد من ديالى

2022/07/03 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، اطرافا سياسية بالسعي لاثارة الفتنة الطائفية عبر المطالبة باخراج الحشد الشعبي من ديالى، مبينا انه لم يسمح باي طرف بالتطرق لهكذا موضوع مطلقا.وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الجهات السياسية الساعية الى اعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت […]

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