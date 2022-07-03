كيهان: إيرانيون حصلوا على معلومات خاصة لـ 300 ألف إسرائيلي بعد اختراق حساباتهم

2022/07/03 | 11:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المسلة: نشرت صحيفة كيهان الإيرانية، نقلا عن “هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية” أن “مجموعة...

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