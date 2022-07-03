روسيا تعلن عن قتلى في مدينة حدودية مع أوكرانيا.. وبريطانيا تحذر من

2022/07/03 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم، الأحد، في سلسلة "انفجارات قوية" في مدينة بيلغورود الروسية، حسبما أعلن حاكم المنطقة المحاذية لاوكرانيا.

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