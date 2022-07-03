حصيلة الانفجار داخل احدى الكافتريات في السليمانية

2022/07/03 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار انبوبة غاز في السليمانية.وقال المصدر: إن “اربعة أشخاص أصيبوا جرّاء انفجار انبوبة غاز داخل احدى الكافتريات في محافظة السليمانية”.

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