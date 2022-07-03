2022/07/03 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد مدرب فريق السلَّة بنادي الشرطة علي فرحان، اليوم الاحد ، أن فريقه اكمل تعاقداته استعداداً للموسم المقبل مبيناً، أن الفريق يمرُّ بمرحلة تصحيح بعد الفترة التي ابتعد فيها عن تحقيق اللقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب سلّة الشرطة :نمر بفترة تصحيح ولقب الدوري من نصيبنا المركز الخبري الوطني.

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