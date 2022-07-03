بالصور.. اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق (بغداد- بصرة)

2022/07/03 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصطدم قطار لنقل المسافرين اليوم الاحد، متجه من محافظة البصرة إلى بغداد مع عجلة محملة بمادة الرمل، فيما كانت الخسائر مادية فقط.

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اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق (بغداد- بصرة) أولاً على ايرث نيوز.

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