البيشمركة تمنع تقدم الجيش العراقي نحو منطقة تضم حقولا للغاز

2022/07/03 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: منعت قوات البيشمركة، الاحد، 3 تموز، 2022، تقدماً للجيش العراقي على الطريق الرابط بين...

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