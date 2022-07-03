شاب كردي يعيد مبلغ 28 ألف دولار لسائح من بغداد فقدها في أربيل

2022/07/03 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان، الأحد، أن شابا كورديا اعاد 28 الف دولار أمريكي لسائح من القومية العربية كان الأخير قد فقدها في "شلال كلي علي بيك".

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "سائحا من القومية العربية من سكنة محافظة بغداد يُدعى (حمدي سليمان حسن) فقد يوم أمس مبلغاً مالياً مقداره 28 الف دولار أمريكي في حدود ناحية (خليفان) في شلال (كلي علي بيك)".

وأضاف البيان، أنه "لحسن الحظ عثر على المبلغ شاب يُدعى (محمد إسماعيل حسين) من سكنة الناحية المذكورة واعاده إلى صاحبه الأصلي بمساعدة مركز شرطة (خليفان)".

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